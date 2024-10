Schlein: “Sulle accise tassa firmata Meloni”

“Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo di tagliare le accise e allora spieghi adesso al Paese questa nuova tassa Meloni”.

Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro. “Perché anche oggi l’ho vista in un video mentire a viso aperto al Paese. Non so se essere più preoccupata o stupita perché è scritto qui, in un documento del Consiglio dei Ministri che presiede, a pagina 116”, aggiunge la segretaria del Pd mostrando in aula il documento del governo sull’aumento delle accise. “E’ la verità, l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità davanti al Paese”.

