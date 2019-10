Schone pensa al futuro: “Vorrei dedicarmi ai tatuaggi”

Intervenuto nello speciale ‘I signori del calcio’ di Sky Sport, il centrocampista del Genoa Lasse Schone ha analizzato la sua stagione svelando anche i piani per il futuro: “Il Genoa è un club con tanta storia, ogni volta è un’emozione pazzesca. Trovo particolarmente bella la vicinanza del pubblico rossoblù al campo di gioco. Faremo del nostro meglio per migliorare la situazione, sono certo che accadrà a breve”.

“I miei figli tornano a scuola con il sorriso”

Il centrocampista rossoblù ha poi parlato del suo ambientamento in città: “Mi piace vivere a Genova, tutta la mia famiglia si sta ambientando: ora i miei figli tornano da scuola con il sorriso e se sono felici loro, lo siamo anche noi. Presto inizierò a studiare l’italiano. Cosa farò in futuro? Mi piace il settore della moda, per il momento non mi vedo allenatore; amo l’arte del tatuaggio. Sono fiero che in Eredivisie sia stato istituito il Premio Lasse Schöne’ al migliore gol del mese”, ha concluso Schone.