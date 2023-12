Schumacher, 10 anni dall’incidente. Tra le terapie un giro in pista su una Mercedes-Amg

Sono passati dieci anni da quell’incidente nella località francese di Meribel, da quel 29 dicembre 2013 in cui Michael Schumacher cadde su alcuni massi fuoriuscenti dalla neve sbattendo la testa. Il prossimo 3 gennaio compirà 55 anni, ma purtroppo le sue condizioni sono ancora oggetto di tanti punti interrogativi.

In quell’incidente Michael subì dei gravi danni cerebrali e oggi, a distanza di dieci anni, un altissimo muro di riservatezza è innalzato di fronte alle sue condizioni di salute. Un team medico-assistenziale lo cura di continuo, prosegue con le sue terapie – alcune molto particolari. Il giornale tedesco Bild ha raccontato che tra le terapie c’è quella di stimolare la sua attività cerebrale portando Schiumi a fare un giro in pista a bordo di una Mercedes-Amg.

Per tanto tempo, dopo l’incidente, il sette volte campione del mondo di Formula 1 fu ricoverato a Grenoble dove fu dimesso l’anno dopo per cominciare una fase di riabilitazione. Dopo ci fu un soggiorno presso l’ospedale di Losanna per poi essere trasferito nella villa di Gland.

Chiunque pensi a Schiumi ha un ricordo di lui che lo vede sfrecciare ad una velocità impressionante, lasciando a bocca aperta i più increduli. Niente è come prima e in molti lo hanno sottolineato, come l’ex capo del team Ferrari e presidente Fia: “lui c’è sempre e non mi manca, la sua vita è diversa e ho il privilegio di poter condividere alcuni dei momenti con lui, ma il destino lo ha colpito e non è più il Michael che conoscevamo”. L’importante è che le sue condizioni siano migliorate. Gentile ed umano, i fan e non si augurano di rivederlo un giorno.