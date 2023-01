Sci, Coppa del Mondo oggi: nella libera vince Stuhec, terza Curtoni

(Adnkronos) – Nella discesa libera di Coppa del mondo, che si è svolta questa mattina a Cortina d’Ampezzo, su un percorso accorciato per il vento in quota, Sofia Goggia non è riuscita a ripetere l’impresa di ieri cadendo all’uscita del Rumerlo: ma – vista anche l’assenza di Federica Brignone – è stata Elena Curtoni a occupare per le azzurre un posto sul podio, arrivando terza alla spalle della slovena Ilka Stuhec, che ieri era stata seconda dietro la Goggia. Seconda la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

La Curtoni ha distaccato di un solo centesimo la svizzera Lara Gut-Behrami e la norvegese Ragnhild Mowinckel e così ha centrato l’undicesimo podio in carriera. Con questo risultato la sciatrice del Centro Sportivo Esercito conferma il suo terzo posto nella classifica di specialità, dietro alla capolista Goggia (480 punti) e alla Stuhec (372). Seconda fra le azzurre Laura Pirovano, diciassettesima a 87 centesimi dalla Stuhec ritornata a vincere dopo quattro anni dopo un brutto incidente patito nel 2019.