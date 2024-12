Scioglimento dei ghiacciai, le foto “prima e dopo” alle Svalbard mostrano che stanno morendo

“In molti dei ghiacciai che ho fotografato per questa serie, abbiamo visto la stessa storia: muri di ghiaccio completamente scomparsi e ghiacciai che si ritirano nel nulla. Illustrano quanto rapidamente il nostro pianeta stia cambiando mentre la crisi climatica peggiora”.

A parlare è Christian Åslund, fotografo professionista che per conto di Greenpeace da diversi anni sta fotografando il ritiro dei ghiacciai artici nella regione norvegese delle Svalbard.

Gli scatti realizzati di recente, messi a confronto con quelli d’archivio posseduti dall’Istituto Polare Norvegese e risalenti a diversi decenni del Novecento, mostrano il velocissimo processo di fusione dei ghiacciai artici in corso.

