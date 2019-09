Sciopero 6 settembre 2019 Napoli e Milano: Atm e aerei, Orari metro e tram, voli Alitalia garantiti

Caos e ancora caos. Napoli oggi soffrirà uno di quei giorni di calvario a livello di mobilità. Arriva un grande sciopero generalizzato che coinvolgerà diversi mezzi, associazioni e strutture.

Di cosa si tratta? Quali mezzi non funzioneranno? Fino a quando? Ecco tutto ciò che c’è da sapere nel merito.

Sciopero 6 settembre 2019 Napoli e Milano: Atm e aerei, Orari metro e tram, voli. Disagi almeno dalle 9 alle 13

Circumvesuviana e Circumflegrea, e non solo. Oggi, 6 settembre 2019 a Napoli sarà un venerdì nero: sciopero dei macchinisti e più che possibili disagi nei trasporti dalle 9 alle 13.

Circumvesuviana e Circumflegrea oggi in stop per quattro ore: il mattino di venerdì 6 settembre 2019 per i napoletani, dalle 9 alle 13 non sarà semplicissimo se ci si deve spostare.

Inevitabili i disagi per migliaia di pendolari, che viaggiano sui treni delle due ferrovie. Ma perchè succede questo sciopero?

La ragione è da far ricadere nella necessità del sindacato Orsa, che oggi proclama lo sciopero e fa incrociare le braccia a macchinisti e dipendenti Circumvesuviana e ex Sepsa, di far valere i propri diritti.

Di conseguenza si rischia un forte stop per le corse della Circum, e stesso dicasi per la Circumflegrea.

Come detto lo sciopero interesserà tutti i lavoratori aderenti al sindacato.

Si fermeranno pertanto anche i bus in sulle linee per Napoli e Ischia. Una protesta “anomala – la bolla il sindacato – perché non parte da rivendicazioni economiche, anzi, vuol significare che i normali rapporti industriali in azienda, dopo gli anni burrascosi del “quasi fallimento”, non hanno ripreso il normale corso”.

Aggiornamento ore 5,21

Sul fronte dei trasporti oggi 6 settembre ci si aspetta un vero e proprio caos.

Infatti lo sciopero è variegato, e tocca diverse categorie e città.

In particolare, coinvolge non solo il personale Atm (a Milano) ma anche quello Eav (a Napoli). La protesta mette a forte rischio bus, metro e tram.

Quello che si sa, è che lee proteste avranno una durata di quattro ore ma il problema è che riguarderanno anche i voli aerei quando, a livello nazionale, incroceranno le braccia i dipendenti Sea di Milano Linate e Malpensa per 24 ore.

Due delle città più antinomiche tra loro, dunque, quasi simbolicamente si trovano a vivere gli stessi disagi anche se in modalità, orari e strutture diverse.

C’è di più: lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 10 alle 14, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl-Ta per il personale di Airport Handling impiegato a Malpensa.

E ancora: protesta di 24 ore pure per i dipendenti Alitalia in tutto il Paese sebbene Fnta abbia comunicato di aver differito lo sciopero al 9 ottobre come suggerito dal ministero dei Trasporti.

E’ solo per questo che sono sono stati riattivati trenta voli, anche se molti continueranno ad essere cancellati.

Enac, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato la lista dei voli garantiti per oggi. E sempre nella giornata di venerdì, incroceranno le braccia gli addetti alla alla vigilanza nei siti aeroportuali.

Aggiornamento ore 7.29

Il venerdì nero sul piano dei trasporti, in occasione dello sciopero di oggi 6 settembre 2019 mette, almeno per 4 ore (ma anche oltre) in ginocchi diversi viaggiatori.

L’agitazione di 4 ore indetta dal sindacato Sol Cobas ha coinvolto i lavoratori Atm a Milano e ha annunciato possibili disagi tra le 18 e le 22 su tutti i mezzi pubblici, metro e bus. Ad essere a rischio, voli Alitalia, molti dei quali cancellati

Online è la medesima società a chiarire i motivi dell’agitazione: “Il differimento di alcune delle agitazioni programmate comunicato in prossimità della data dello sciopero, non ha consentito alla compagnia di ripristinare l’intero operativo dei voli cancellati”.

Nel dettaglio si fermeranno dunque i trasporti pubblici e gli aerei. Incroceranno le braccia gli autisti e i macchinisti di Milano, e quelli di Napoli.

Lo sciopero per il personale di Atm (bus, metropolitane, treni e tram), l’azienda dei trasporti pubblici meneghini, è previsto dalle ore 18:00 fino alle 22:00 di oggi ed è stato indetto dal sindacato “Sol cobas operai in lotta”, che fa sapere attraverso una nota: “Come Sol Cobas siamo, in definitiva, fortissimamente contrari alla solita, vecchia religione di stampo capitalista di mettere i lavoratori, i salari, i diritti, oltre che i servizi nel tritatutto e nelle mani del minor offerente. Siamo perciò favorevoli all’affidamento diretto, in house, ad Atm del servizio di trasporto pubblico locale dell’area metropolitana di Milano”.

Nella stessa giornata è stato indetto uno sciopero anche a Napoli, dove il personale dell’Eav si fermerà sempre per quattro ore, dalle 9:05 fino alle 13:05.

Invece, riguardo al personale Alitalia, lo sciopero sarà previsto dalle ore 10 alle 14, ma si fermeranno anche i dipendenti Sea, nonché delle società Handling di Milano Linate e Malpensa per 24 ore.

Indetto anche uno sciopero nazionale da parte dei sindacati di Fast-Confsal. Per tutti i dettagli riguardo ai voli Alitalia cancellati o soppressi, si consiglia di consultare il sito ufficiale della stessa compagnia aerea, mentre per quanto riguarda l’agitazione dei mezzi pubblici di Milano e Napoli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Atm ed Eav. Dopo un periodo relativamente tranquillo, con la fine delle vacanze tornano quindi gli scioperi, che ovviamente non faranno felici i lavoratori e i viaggiatori.

aggiornamento ore 10,19