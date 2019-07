Sciopero aerei: i voli garantiti per venerdì 26 luglio 2019

In previsione dello sciopero dei trasporti aerei previsto per venerdì 26 luglio 2019, e alla vigilia del temutissimo sciopero dei trasporti terrestri e marittimi di domani, 24 luglio 2019, è stata fatta chiarezza per quanto riguarda le tratte che saranno assicurate nonostante la giornata di protesta.

Sciopero aerei: ecco tutti i voli assicurati per il 26 luglio

Sul sito dell’Enac, l’Ente nazionale dell’aviazione civile, sono stati pubblicati tutti i voli che saranno assicurati nella giornata di sciopero. In particolare, per venerdì 26 luglio saranno garantiti tutti i voli che sono programmati nelle due fasce di garanzia, ovvero dalle 7 alle 10 del mattino, e dalle 18 alle 21 di sera.

Fra i voli che vengono garantiti dal comunicato, sono da includere anche i voli charter previsti per le stesse fasce orarie, compresi anche quelli per le isole che hanno ricevuto regolare autorizzazione o siano stati notificati prima della proclamazione dello sciopero.

Per quanto riguarda le isole, in particolare, viene pubblicata una lista di voli assicurati per la giornata di sciopero. I voli assicurati sono i seguenti:

ISS 105 OLBIA (LIEO) VERONA (LIPX)

ISS 124 BOLOGNA (LIPE) OLBIA (LIEO)

BPA 2662 BERGAMO (LIME) PANTELLERIA (LICG)

BPA 2760 FIUMICINO (LIRF) PANTELLERIA (LICG)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA (LEBL)

VLG 6152 FIUMICINO (LIRF) PALERMO (LICJ)

VLG 6143 PALERMO (LICJ) FIUMICINO

RYR 9981ALGHERO (LIEA) BOLOGNA (LIPE)

RYR 9927/9928 ALGHERO (LIEA) PISA (LIRP) ALGHERO (LIEA)

RYR 1020 CATANIA (LICC) TORINO (LIMF)

AZA 1914 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

AZA 1915 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO)

AZA 8911 BOLOGNA (LIPE) CATANIA (LICC)

AZA 1801 FIUMICINO (LIRF) TRAPANI (LICT)

AZA 1800 TRAPANI (LICT) FIUMICINO (LIRF)

VOE1657 OLBIA (LIEO) GENOVA (LIMJ)

VOE1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE1231 PALERMO (LICJ) VENEZIA (LIPZ)

VOE1589 PESCARA (LIBP) PALERMO (LICJ)

Per tutti i voli che saranno in corso al momento dell’inizio dello sciopero, inoltre, sarà assicurato l’arrivo a destinazione.

Sul sito di Enac viene presentata inoltre una lista di voli internazionali garantiti, che è la seguente:

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

QTR 8LC MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

SVA 212 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

LMU 5012 ANCONA (LIPY) SHARM EL SHEIK (HESH)

UAE 100 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

VLG 6948 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

IRA 750 MALPENSA (LIMC) TEHRAN (OIIE)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

ISS 0803 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ETH 735 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

RYR 8846 BERGAMO (LIME) MARRAKECH (GMMX)

AZA 812 FIUMICINO (LIRF) TELAVIV (LLBG)

TRD 912 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

ISS MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

SUB AREA SUD EST ASIATICO

THA 945 FIUMICINO (LIRF) BANGKOK (VTBS)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)

AZA 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

PIA 750 MILANO MALPENSA (LIMC) PARIGI (LFPG) ISLAMABAD (OPIS)

CAL 076 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

ICV 5735 MALPENSA (LIMC) OSAKA (RJBB)

SUB AREA GIAPPONE E COREA

AZA 784 FIUMICINO (LIRF) TOKYO NARITA (RJAA)

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

AAR 562 FIUMICINO (LIRF) SEOUL (RKSI)

NORD AMERICA

NAX 7113 FUMICINO (LIRF) LOS ANGELES (KLAX)

AZA 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

AAL131 BOLOGNA (BLQ) PHILADELPHIA (KPHL)

DAL 193 VENEZIA (LIPZ) ATLANTA (KATL)

ISS 0901 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

UAE 4PV MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

AZA 630 FIUMICINO (LIRF) MIAMI (KMIA)

ISS 943 MALPENSA (LIMC) LOS ANGELES (KLAX)

TSC 309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

CENTRO AMERICA E SUB AREA CARAIBICA

AZA 678 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

BPA 1540 MALPENSA (LIMC) SANTO DOMINGO (MDSD)

SUD AMERICA

TAM 8111 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

EST 8596 FIUMICINO (LIRF) CARACAS (SVMI)

AZA 688 FIUMICINO (LIRF) SANTIAGO DEL CILE (SCEL)

AFRICA

TCV 631 MALPENSA (LIMC) CABO VERDE (GVAC)

VOLI DI POSIZIONAMENTO:

AZA 8002 FIUMICINO MALPENSA

AZA 8001 LINATE MALPENSA

AZA 8004 CATANIA LAMEZIA TERME

AZA 8003 LINATE PESCARA

AZA 8005 LINATE VENEZIA

AZA 8007 TRIESTE MALPENSA

AZA 8009 LINATE MALPENSA

Si garantisce inoltre l’arrivo negli aeroporti italiani dei voli internazionali con orario stimato non oltre i trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero.