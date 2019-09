Sciopero aereo Milano oggi venerdì 6 settembre 2019: chi si ferma, fino a quando, cosa c’è da sapere e alternative

Oggi 6 Settembre 2019 sarà giornata di sciopero aereo. A Milano è tutto fermo, e la tensione e la preoccupazione tra i cittadini sale. Ma cosa succede esattamente? E perché si sciopera e fino a quando?

Ecco tutto ciò che c’è da sapere circa lo sciopero di oggi, 6 Settembre 2019 e sulle modalità della protesta.

Sciopero aereo Milano oggi venerdì 6 settembre 2019: ecco chi incrocia le braccia e fino a quando. Elenco voli garantiti

Gli operatori aerei incroceranno le braccia per 24 ore, creando disagi ai passeggeri. Protesta molto seria con conseguenze sulla routine del servizio.

La decisione è nata dalla necessità avanzata dagli operai di rivendicare i propri diritti e, come sempre accade in queste circostanze, ha una conseguenza diretta: farà saltare diversi voli.

Ma quali saranno le modalità pratiche della protesta e come si svolgerà il tutto? Ecco cosa c’è da sapere.

Lo sciopero vedrà coinvolti livello nazionale per 24 ore, il personale della Blue Panorama, quello del settore Trasporto Aereo delle associazioni Assaereo, Assaereo, Assaeroporti, Fairo, Assohandlers, Federcatering ed il personale Alitalia.

Aggiornamento ore 4.34

Insomma, stop pesante per voli e per la trafficata quotidianità aerea milanese. La situazione si presenta complicata per i cittadini.

Quali saranno i margini e le conseguenze pratiche di questa azione?

Sciopero aereo Milano oggi venerdì 6 settembre 2019: ecco cosa c’è da sapere

Lo sciopero aereo di oggi Venerdì 6 Settembre 2019 dunque tocca da vicino le impellenze di tantissimi viaggiatori andando, come logica a portare al blocco diversi voli.

Lo sciopero coinvolgerà, a livello nazionale per 24 ore, il personale della Blue Panorama, il personale del settore Trasporto Aereo delle associazioni Assaereo, Assaereo, Assaeroporti, Fairo, Assohandlers, Federcatering ed il personale Alitalia.

Saranno, pertanto diversi i voli che saranno cancellati a causa della mancanza del personale addetto.

Quelle che passeranno, saranno 24 ore di vera passione e calvario per chi aveva prenotato un volo proprio in questa giornata e che per arrivare a destinazione deve trovare un modo alternativo.

Aggiornamento ore 7,12

In questi minuti è in corso uno degli scioperi più complicati negli ultimi tempi. Coinvolte le città di Napoli e di Milano.

Trattandosi anche si scioperi aerei, essendoci tratte garantite, su indicazione di Enac, è suggerito di controllare l’elenco di tutti i voli garantiti e, quindi, di quelli che non subiranno nessuna modifica sul sito dell’Enac stessa.

Qui di seguito si riporta l’elenco dei voli garantito, come indicato da Enac, in occasione degli scioperi nazionali del giorno Settembre 2019.

 PILOTI, ASSISTENTI DI VOLO E PERSONALE DI TERRA (TUTTI I SETTORI) DEL

GRUPPO ALITALIA SAI IN A.S. E CITYLINER IN A.S. – 4 ORE DALLE 10:01 ALLE

14:00;

 PERSONALE NAVIGANTE SOCC. GRUPPO ALITALIA IN A.S. – 24 ORE DALLE

00:01 ALLE 24:00;

 PERSONALE NAVIGANTE TECNICO SOCC. GRUPPO ALITALIA IN A.S. – 24 ORE

DALLE 00:00 ALLE 23:59;

 PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE/VETTORI DEL SETTORE DEL

TRASPORTO AEREO – 24 ORE DALLE 00:01 ALLE 24:00;

 PERSONALE NAVIGANTE (PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO) SOC. BLUE

PANORAMA AIRLINE – 24 ORE DALLE 00:00 ALLE 24:00.

VOLI DA ASSISTERE IN BASE ALLA LEGGE 146/1990 ED IN APPLICAZIONE DELLA

DELIBERA N. 14/387 DEL 13 OTTOBRE 2014 DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER

L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI,

IN AGGIUNTA AI VOLI DI STATO, MILITARI, EMERGENZA, SANITARI, UMANITARI E DI

SOCCORSO

A) TUTTI I VOLI, INCLUSI I VOLI CHARTER, SCHEDULATI IN PARTENZA NELLE FASCE

ORARIE 7.00/10.00 E 18.00/21.00;

TUTTI I VOLI CHARTER DA/PER LE ISOLE REGOLARMENTE AUTORIZZATI O

NOTIFICATI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI PROCLAMAZIONE DELLO

SCIOPERO.

B) SEGUENTI VOLI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE CON UNICA FREQUENZA

GIORNALIERA CON ESCLUSIONE DEL TRAFFICO CONTINENTALE:

ISS 105 OLBIA (LIEO) VERONA (LIPX)

ISS 106 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

ISS 123 OLBIA (LIEO) BOLOGNA (LIPE)

ISS 124 BOLOGNA (LIPE) OLBIA (LIEO)

ISS 0657 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

BPA 2662 BERGAMO (LIME) PANTELLERIA (LICG)

BPA 2663 PANTELLERIA (LICG) BERGAMO (LIME)

BPA 2760 FIUMICINO (LIRF) PANTELLERIA (LICG)

BPA 2761 PANTELLERIA (LICG) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1220 VENEZIA (LIPZ) PALERMO (LICJ)

VOE 1520 PALERMO (LICJ) GENOVA (LIMJ)

VOE 1798 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1576 CAGLIARI (LIEE) PESCARA (LIPB)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

EJU 3307 VENEZIA (LIPZ CAGLIARI (LIEE)

EJU 3308 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

EJU 4807 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4808 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

RYR 8730 MALPENSA( LIMC) COMISO (LICB)

RYR 9927 ALGHERO (LIEA) PISA (LIRP)

RYR 9928 PISA (LIRP) ALGHERO (LIEA)

RYR 1020 CATANIA (LICC) TORINO (LIMF)

RYR 1030 TORINO (LIMF) CATANIA ( LICC)

AZA 1914 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

AZA 1915 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO)

AZA 1937 OLBIA (LIEO) MILANO (LIMC)

AZA 1801 FIUMICINO (LIRF) TRAPANI (LICT)

AZA 1800 TRAPANI (LICT) FIUMICINO (LIRF)

DOVRA’ ESSERE COMUNQUE ASSICURATO L’ARRIVO A DESTINAZIONE DI TUTTI I

VOLI NAZIONALI IN CORSO AL MOMENTO DELL’INIZIO DELLO SCIOPERO.

C) SONO ALTRESI’ ASSICURATI:

1. LA PARTENZA DI TUTTI I VOLI SCHEDULATI IN ORARI ANTECEDENTI INIZIO

ASTENSIONE E RITARDATI PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE

PARTI;

2. L’ARRIVO A DESTINAZIONE NEGLI AEROPORTI NAZIONALI DEI VOLI

INTERNAZIONALI CON ORARIO STIMATO NON OLTRE TRENTA MINUTI PRIMI

DALL’INIZIO DELLO SCIOPERO STESSO.

D) VOLI INTERCONTINENTALI: TUTTI I COLLEGAMENTI INTERCONTINENTALI IN

ARRIVO COMPRESI TRANSITI SU SCALI NAZIONALI NONCHÉ SEGUENTI VOLI

INTERCONTINENTALI IN PARTENZA:

MEDIO ORIENTE

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) BENGURION (LLBG)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

SVA 212 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

VLG 6948 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

IRA 750 MALPENSA (LIMC) TEHRAN (OIIE)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

ETH 735 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

RYR 8846 BERGAMO (LIME) MARRAKECH (GMMX)

AZA 812 FIUMICINO (LIRF) TELAVIV (LLBG)

THY 1902 MALPENSA (LIMC) SABIHA GÖKÇEN (SAW)

SUB AREA SUD EST ASIATICO

THA 945 FIUMICINO (LIRF) BANGKOK (VTBS)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)

AZA 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

PIA 750 MALPENSA (LIMC) PARIGI (LFPG) ISLAMABAD (OPIS)

CAL 076 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

ICV 5735 MALPENSA (LIMC) OSAKA (RJBB)

CSN 662 FIUMICINO (LIRF) CANTON (ZGGG)

SUB AREA GIAPPONE E COREA

AZA 786 MALPENSA (LIMC) TOKYO NARITA (RJAA)

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

AAR 562 FIUMICINO (LIRF) SEOUL (RKSI)

NORD AMERICA

AZA 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) PHILADELPHIA (KPHL)

DAL 193 VENEZIA (LIPZ) ATLANTA (KATL)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

ISS 943 MALPENSA (LIMC) LOS ANGELES (KLAX)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)

TSC 309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

CENTRO AMERICA E SUB AREA CARAIBICA

AZA 678 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

BPA 1540 MALPENSA (LIMC) SANTO DOMINGO (MDSD)

SUD AMERICA

TAM 8063 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

AFRICA

TCV 631 MALPENSA (LIMC) CABO VERDE (GVAC)

VOLI DI POSIZIONAMENTO:

AZA 8006 FIUMICINO MALPENSA

AZA 8013 PALERMO MALPENSA

E’ ALTRESÌ ASSICURATO, SIA MEDIANTE I VOLI RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI

INDISPENSABILI CHE MEDIANTE VOLI CARGO, IL TRASPORTO DI MERCI DEPERIBILI,

ANIMALI VIVI, MEDICINALI, NONCHÉ GENERI QUALIFICATI DI VOLTA IN VOLTA DALLE

COMPETENTI AUTORITA’ COME GENERI DI PRIMA NECESSITÀ E COME MERCI

NECESSARIE PER IL RIFORNIMENTO DELLE POPOLAZIONI E PER LA CONTINUITÀ

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI LIMITATAMENTE

ALLE RELATIVE PRESTAZIONI INDISPENSABILI.

OLTRE AI VOLI SOPRAINDICATI, SONO AUTORIZZATI TUTTI GLI ULTERIORI

COLLEGAMENTI CHE LE SOCIETA’ SARANNO IN CONDIZIONE DI EFFETTUARE IN

RAGIONE DELLE PREVISIONI DI ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL PERSONALE

DIPENDENTE.