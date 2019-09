Sciopero ATAC, Cotral e Tpl a Roma oggi 26 Settembre 2019: gli orari, fino a quando, motivi stop, linee garantite

Nuova giornata di sciopero dei mezzi pubblici oggi a Roma. Nella giornata di oggi 26 Settembre 2018 a rischio bus, metro e tram.

Ecco tutte le info, gli orari dello stop e le ragioni di questa nuova sospensione dei servizi di trasporto.

Sciopero ATAC, Cotral e Tpl a Roma oggi 26 Settembre 2019. Le ragioni della protesta e le info su come spostarsi

La protesta a Roma di questa giornata 26 Settembre 2019 è indetta dai sindacati sul tema della sicurezza sul lavoro dopo le recenti aggressioni che hanno visto vittime gli autisti.

Quindi quest’oggi, giovedì 26 settembre, ci sarà uno sciopero. Quanto durerà?

Sarà di due ore sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral: dalle 10 alle 12 saranno possibili stop su bus, filobus, tram, metropolitane e sulle linee Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord.

Aggiornamento ore 2,15

Si apprende che durante lo sciopero non sono garantiti i servizi delle biglietterie e, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, i servizi di scale mobili, montascale o ascensori.

Risulta invece esserci un servizio regolare, sulle linee di Trenitalia.

Come anticipatamente detto, la protesta è nata dalla volontà dei sindacati Confederali, dall’Ugl e dalla Faisa Cisal di sollevare la questione della sicurezza sul lavoro dopo le recenti aggressioni che hanno visto vittime gli autisti.

Queste nel dettaglio le motivazioni dello sciopero.

“I lavoratori delle aziende COTRAL, ATAC, Roma TPL e consorziate non possono diventare lo sfogo per i disagi che i cittadini vivono quotidianamente, per incuria delle istituzioni, per la completa assenza di interventi che migliorino la qualità della vita e della mobilità. Interventi puntualmente annunciati nei programmi elettorali e altrettanto puntualmente abbandonati”, si legge in una nota di Usb.

“Non si può più tollerare che la superficialità con la quale si affrontano i problemi veri dei cittadini, metta in moto una escalation di violenza contro gli operatori dei servizi pubblici, abbandonati anch’essi dall’indifferenza di chi dovrebbe assumersi il compito di garantire uno sviluppo dignitoso nel territorio”, si legge ancora.

Aggiornamento ore 4,39

Come si legge dalla comunicazione lo sciopero odierno di Roma giunge dunque in base ai “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza” ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico di Roma e Lazio soprattutto in merito all’aggressione ad un verificatore Cotral Spa sulle linea Fiuggi-Alatri del 22 luglio, quindi quella ad un conducente Cotral aggredito a Trevignano il 19 settembre, ad uno di Atac, picchiato dal branco sulla linea 042 a Boccea, quella ad un’autista di Roma Tpl ad Acilia lunedì e, sempre nella stessa giornata, un episodio nella zona di Quarto di Miglio dove ad avere la peggio è stato il conducente della linea 654.

Per muoverti con i mezzi pubblici, dunque oggi è fortemente consigliato di anticipare orari abituali laddove certi di dover usare mezzi pubblici nella fascia dello sciopero annunciato.

Non sono in effetti annunciato ritardi o disservizi al di fuori delle due ore rigorosamente di stop, ragion per cui tutti i servizi di mobilità dovrebbero tornare a funzionare senza intoppi.

Aggiornamento ore 7,02