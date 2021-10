Sciopero dei trasporti a Roma oggi 11 ottobre: lunedì nero per la Capitale

Dopo il weekend ad alta tensione, Roma si prepara ad un lunedì nero. Oggi, lunedì 11 ottobre, i trasporti della Capitale si fermano. La Confederazione Cobas ha infatti proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore a cui hanno aderito separatamente Cobas Lp, Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato, Orsa.

Risultato: i mezzi di trasporto pubblici capitolini sono a rischio. Assicurate le fasce di garanzia che vanno dall’inizio del turno fino alle 8.30, e dalle 17.00 fino alle 20.00. Nelle altre fasce orarie, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20 fino a fine servizio, invece, il servizio non è garantito per bus, metropolitane e tram.

Ventiquattro ore di sciopero che riguarderanno la rete Atac, la rete RomaTpl e quella Cotral. A rischio anche le metropolitane: per quelle attive non sarà invece garantito il funzionamento di cale mobili, ascensori e montascale. Alcuni disagi sono stati già avvertiti nella notte: lo sciopero ha infatti coinvolto anche i mezzi di trasporto notturni.

A complicare il lunedì romano già funestato dall’insistente pioggia, ci sono anche le manifestazioni in programma in città. Un corteo al centro, un sit-in davanti al Ministero dello Sviluppo Economico e gli studenti che si danno appuntamento in viale Trastevere. Non sarà facile oggi spostarsi in città.