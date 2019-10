Sciopero generale: Trenitalia assicura molte corse. Frecce regolari

Con un misto di rabbia e rassegnazione, i romani guardano all’imminente venerdì consci di doversi misurare con una di quelle giornate ‘che forse era meglio restare a letto’! Come molti sapranno è previsto uno sciopero generale che, ‘sulla carta’ promette di creare seri disagi a quanti – pendolari in primis – sono abituati a muoversi con i mezzi pubblici. Intendiamoci: con questo non volgiamo assolutamente demonizzare o peggio, ‘condannare’ una mobilitazione per certi versi ‘doverosa’ visto il degrado imperante nella Capitale.

Tuttavia stamane, sul fronte del trasporto pubblico, sono però giunte notizie ‘consolatorie’.

Premesso che come da legge, per i pendolari saranno garantiti i collegamenti regionali (nelle fasce dalle 6.00 alle 9.00, e dalle 18.00 alle 21.00), Trenitalia ha infatti reso noto che nonostante lo sciopero, venerdì farà di tutto per assicurare – quanto possibile, magari apportando ‘leggere’ modifiche – la totalità dei collegamenti. Intanto, la notizia ‘migliore’, il collegamento tra la stazione Termini e l’aeroporto Leonardo da Vinci, che non subirà variazioni. Inoltre, benché comunicato lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane (previsto dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì 25), le Frecce circoleranno regolarmente.

Ad ogni modo è buona regola per chi si serve dei collegamenti su rotaia, di consultare gli orari ufficiali sul sito trenitalia.com, o attraverso il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Max