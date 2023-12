Sciopero medici oggi, Bassetti contrario: “Non siamo metalmeccanici”

(Adnkronos) – Matteo Bassetti contrario allo sciopero dei medici. “Trovo sbagliato oggi scioperare visto che questo Governo è arrivato da poco. Credo che i medici non dovrebbero mai scioperare, non siamo metalmeccanici, tranvieri, nel nostro lavoro c’è di mezzo la vita delle persone che immagine diamo scioperando oggi?”, dice all’Adnkronos Salute il direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, sottolineando: “il Governo in carica ha il cerino in mano. La situazione dei sanitari, medici e infermieri, non è buona ma non è un problema di oggi ma degli ultimi 20 anni. Dove si è soltanto tolto alla sanità, dalla sinistra al centro alla destra.

“Sui temi della salute non dobbiamo dividerci, quando si fa uno sciopero ci si contrappone invece serve un impegno bipartisan”, suggerisce Bassetti. “Bisogna ripensare il nostro sistema – aggiunge – ci sono problemi strutturali, soprattutto di risorse. Si dovrebbe rivedere tutta la filiera delle risorse immesse nel sistema sanitario. Andare a mettere mano al numero chiuso nelle professioni sanitarie che è stato un grandissimo errore. Cercare di mettere – conclude – un pochino più di merito all’interno degli ospedali, all’interno della sanità, ma alzando l’asticella”.