Sciopero metalmeccanici, stop di 4 ore il 7 e 10 luglio

(Adnkronos) – Fim Fiom e Uil proclamano 4 ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche del Paese. Venerdì 7 luglio tocca alle aziende delle regioni del centro-nord. Lunedì 10 luglio le regioni del sud, Lazio compreso. Lo indicano i sindacati dei metalmeccanici in una conferenza stampa a Roma.

“Presidi, manifestazioni e discussioni collettive -scrivono i sindacati- serviranno a lanciare un grido nel Paese perché l’industria metalmeccanica in Italia è a rischio. Uno sciopero per spingere il governo ad agire, per costruire le basi di un vero confronto e per rilanciare il futuro del settore metalmeccanico”.