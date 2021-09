Sciopero Rai, saltano i tg e Uno Mattina

“A causa di un’agitazione sindacale, la programmazione della giornata potrebbe subire variazioni”. Questo il messaggio che da questa mattina viene trasmesso dai canali Rai. Niente Tg del mattino, Uno Mattina e Agorà, l’avvio del palinsesto invernale della Rai è frenato da uno sciopero annunciato da tempo.

Al posto dei programmi previsti l’azienda ha mandato in onda spezzoni della passata stagione, nel caso di Uno Mattina, o ha prolungato l’all-news di Rainews 24, al posto dei telegiornali. Una scelta di cui non tutti gli utenti si sono accorti, come testimoniano alcuni messaggi su Twitter. Anche i programmi previsti per il resto della giornata rischia quindi di subire delle variazioni.

Lo sciopero dovrebbe durare fino a domani, martedì 14 settembre. Il motivo? “Come ampiamente previsto, la ripartenza delle attività al Centro di produzione di Roma ha visto l’azienda pianificare le lavorazioni su sei giornate in tutti i suoi reparti: prova lampante di una carenza cronica di organico”, si legge in una nota dei sindacati.

Non solo: c’è anche la richiesta di riduzione di cessione ad appalti esterni, oltre a quella di ridurre sprechi e costi. Fino a domani, quindi, la programmazione della Rai potrebbe essere dversa da quella annunciata.