Sciopero Roma, anche l’associazione Genitori nidi e materne ha aderito

L’associazione Genima, Genitori nidi e materne, ha aderito allo sciopero generale che si esprimerà con un presidio in Campidoglio in segno di solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori e per segnalare le forti preoccupazioni per tutti i bambini, per il proseguimento dell’anno scolastico e per il reale mantenimento dei servizi educativi della prima infanzia.

Il prossimo 30 ottobre Gemina incontrerà l’assessore alla scuola Mammì sul tema della refezione scolastica. “Ci auguriamo che si possano affrontare anche gli altri argomenti urgenti con spirito costruttivo e risolutivo: per i bambini, per i lavoratori, per la scuola tutta”, dichiara l’associazione in una nota.