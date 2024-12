Sciopero, Salvini attacca Landini: “Prepara suo arrivo in Parlamento”

(Adnkronos) – “Mi viene il dubbio che Maurizio Landini non tuteli l’interesse di lavoratrici e lavoratori, ma prepari il suo arrivo in Parlamento”. Così il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, torna a parlare del segretario della Cgil a due giorni dallo sciopero generale del 29 novembre e dopo l’annuncio di una nuova mobilitazione per il 13 dicembre.

“Leggevo su qualche giornale che Salvini ce l’ha con Landini. No, la vita è un dono troppo grande per passare il tempo odiando qualcuno. Però quando fai lo sciopero generale perché ‘il governo taglia i fondi alla sanità’ menti sapendo di mentire… Landini – ha detto il leader della Lega – ha proclamato lo sciopero ancora prima di conoscere la legge di bilancio, lamentando i tagli sulla sanità che non ci sono, perché in sanità ci sono 136 miliardi di euro che è il record storico per il servizio sanitario nazionale, quindi mi sembra che faccia politica”. “E’ suo diritto di farlo – osserva – come hanno fatto tutti i segretari della Cgil prima di lui che poi sono entrati in politica, lasciando il diritto di garantire agli italiani che vogliono lavorare tranquilli il diritto di farlo”.

Salvini ricorda che “negli ultimi 20 anni solo due governi hanno ridotto gli stanziamenti sanitari rispetto all’anno precedente: si parla di due governi a guida Partito democratico e non ci furono scioperi generali. Allora mi viene il dubbio che il signor Landini non tuteli l’interesse di lavoratrici e lavoratori, ma prepari il suo arrivo in Parlamento come parlamentare della sinistra, come hanno fatto tutti i predecessori alla guida della Cgil. E quindi io ritengo mio diritto e mio dovere intervenire per garantire il diritto allo sciopero, che è sacrosanto, ma anche il diritto al lavoro”.

Collegandosi con l’assemblea nazionale di Noi Moderati a Roma, sottolinea che “ci sono altri 15 scioperi solo nel mese di dicembre: se non si conterranno riducendo i disagi per i cittadini, a pochi giorni dal Natale, farò quello che ritengo sia mio diritto e dovere fare da ministro dei Trasporti”. E riferendosi al nuovo sciopero annunciato per venerdì 13 dicembre ha assicurato che “se non utilizzeranno il buon senso” ricorrerò “al criterio di garantire per il penultimo venerdì prima di Natale una giornata serena”generale .

“Il governo, invece di porsi il problema di come rispondere a 500.000 persone che sono andata in piazza e a milioni di persone che hanno scioperato, continua a dire che il problema è quello che è successo a Torino fatto da 100 persone. Si capisce che siamo di fronte a qualcosa che non torna. Perché siamo di fronte a una esplicita volontà di non misurarsi con quella che è la richiesta che è stata avanzata”, afferma dal canto suo Landini, a margine dell’assemblea di Europa verde in corso Chianciano terme.

“Io non sto dicendo che noi rappresentavamo tutti, ma da quello che si è visto venerdì 29 noi rappresentiamo una parte importante di questo Paese, quelli che pagano le tasse, quelli che tengono in piedi questo Paese e una delle rivendicazioni che stiamo facendo ad esempio è di andare a prendere i soldi dove sono, perché in questi due anni i profitti sono aumentati in una maniera esagerata e sono calati i salari e la tassazione sta aumentando sul lavoro dipendente e sui pensionati. Quindi io penso che ci sia un tentativo esplicito, lo ripeto, di svolta autoritaria perché quando alle persone che ti chiedono democraticamente di essere ascoltate non rispondi e pensi addirittura di fare un decreto che li arresti se manifestano, ecco io penso che questa è una svolta autoritaria contraria ai principi della nostra costituzione”, aggiunge Landini.