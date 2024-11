Sciopero trasporti Roma oggi venerdì 8 novembre: le fasce di garanzia non ci sono

L’intera rete di trasporto pubblico in Italia è oggi, venerdì 8 novembre, coinvolta in uno sciopero nazionale di 24 ore che sta causando forti disagi nelle principali città, inclusa Roma. La mobilitazione è stata promossa dalle principali sigle sindacali del settore – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna – per richiedere migliori condizioni di lavoro e più risorse per un comparto sempre più sotto pressione, con l’aggravante delle recenti aggressioni al personale.

Sciopero a Roma senza fasce di garanzia

A differenza di precedenti scioperi, oggi le tradizionali fasce orarie di garanzia – generalmente tra le 8:30 e le 17:00 e tra le 20:00 e fine servizio – sono state ridotte. Il servizio sarà operativo soltanto con il 30% del personale, come previsto dalla normativa sui contratti collettivi nazionali in situazioni di sciopero. Molte città vedranno quindi una drastica riduzione delle corse e delle linee in funzione, con l’eccezione dei collegamenti essenziali, come quelli per aeroporti e porti, e il trasporto di categorie sensibili, tra cui disabili e studenti delle scuole materne ed elementari. Questa limitazione si aggiunge ai disagi già annunciati in vista dello sciopero.

La situazione a Roma

Roma è tra le città più colpite, con la situazione del trasporto pubblico aggiornata alle 9:05 da Atac sui social media: tutte le linee delle metropolitane (A, B, B1, C) e il treno Termini-Centocelle risultano chiuse. Anche la rete di superficie, inclusi bus e tram, subisce una riduzione significativa, rendendo difficili gli spostamenti per migliaia di cittadini e turisti. Il servizio Atac è sospeso anche sulle linee gestite da aziende esterne, come Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, che operano su contratto per il comune di Roma.

Atac ha assicurato che, durante le fasce di legge (inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00), alcuni collegamenti essenziali saranno comunque garantiti. Tra questi, ci saranno alcune corse limitate sulla rete metropolitana e sulle linee di superficie che collegano le periferie con le principali stazioni metro e che servono punti strategici come gli ospedali e l’aeroporto di Ciampino.

