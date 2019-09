Sciopero Trenord oggi, domenica 22 settembre 2019: orari, info, bus sostitutivi e situazione aggiornata a Milano

A Milano oggi, domenica 22 settembre 2019, è previsto lo sciopero Trenord. Da questa mattina i pendolari milanesi avranno riscontrato disagi per via dello sciopero indetto dalla società che gestisce il traffico ferroviario regionale lombardo. Il sindacato OrSA ha fatto sapere che per la giornata di oggi non assicurerà nemmeno le fase protette, solitamente garantite quando gli scioperi avvengono nelle giornate feriali.

Sciopero Trenord 22 settembre 2019: news e situazione treni aggiornata

Lo sciopero di Trenord proseguirà fino alla giornata di domani, lunedì 23 settembre 2019. Per tutta la giornata di oggi, dunque, è bene prestare attenzione agli orari dei treni poiché questi potrebbero subire forti ritardi e cancellazioni. I disagi di oggi a Milano potrebbero riguardare anche il servizio Malpensa Express.

Per sopperire alle cancellazioni legate allo sciopero Trenord di oggi, 22 settembre, saranno attivati dei bus sostituitivi per tutta la giornata che collegheranno Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (partenza da via Paleocapa 1) e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Per maggiori informazioni sullo sciopero e per scoprire gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei treni a Milano è bene consultare il sito web ufficiale di Trenord.