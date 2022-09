Sciopero, venerdì 16 settembre stop di 8 ore: metro e bus a rischio. I lavoratori di Atac, Roma servizi per la mobilità, Cotral e Roma Tpl, insieme a quelli impiegati nella gran parte delle aziende Tpl del Lazio, incrociano le braccia.

Un preavviso così ridotto possibile in base all’articolo 2, della legge 146/90 che parla dei “casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Lo sciopero, hanno fatto sapere le sigle, è indetto “a causa dei gravi eventi lesivi della sicurezza”, e in segno di solidarietà, si ferma anche il personale addetto alle biglietterie e tutti i lavoratori degli uffici, gli ausiliari del traffico, il personale degli uffici e della trazione.