Scissione 5 Stelle, Ucraina ringrazia Di Maio: i tweet da Kiev

(Adnkronos) – “Sono grato a Luigi Di Maio per essere un uomo di integrità. L’Italia ha scelto il lato giusto della storia: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa”. Così su twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, all’indomani dell’addio al M5S. “Negare il sostegno all’Ucraina – ha sottolineato – incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e ad allargarla oltre i confini dell’Ucraina”.

“Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di Luigi Di Maio – un leader che comprende le sfide del tempo per l’Europa. La politica italiana è una questione solo italiana. Ma siamo grati a tutti coloro che hanno scelto la parte del bene”, scrive su Twitter in italiano il consigliere del presidente ucraino Volodymr Zelensky, Mykhailo Podolyak.