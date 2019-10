Sconti Amazon su informatica: le offerte di oggi 24 ottobre

Come al solito su Amazon non mancano le offerte relative a prodotti di informatica. Oggi 24 ottobre le promozioni sono riservate ad alcuni modelli di Smartphone Android che con un taglio sul prezzo diventano decisamente appetibili per svariati usi.

Le caratteristiche performanti di tali dispositivi permettono di essere utilizzati in diversi modi: per lavorare, usare programmi avanzati e perché no, giocare ai giochi dedicati. Di seguito vi forniamo i tre modelli di smartphone in offerta oggi su Amazon.

Amazon, i telefoni in offerta

Huawei Nova 5T 128GB con speaker Bluetooth – 429,90 euro: in sconto di 70 euro.

Xiaomi Mi 9 SE 64GB – 299,99 euro: in sconto di 50 euro.

Apple iPhone XS 64GB – 799,00 euro: in sconto di 200 euro.