Sconto in Bolletta per le PMI, ecco qual è il risparmio effettivo

E’ uno degli interrogativi di questi giorni nei quali si sta provando a fare un percorso di ‘rilancio’ dell’economia nazionale, duramente colpita dall’emergenza covid-19: quello sul famigerato sconto in bolletta per le piccole e medie imprese.

Ma per l’esattezza, per lo sconto in Bolletta per le PMI, qual è il risparmio effettivo? Proviamo a vederci chiaro.

Sconto in Bolletta per le PMI, qual è il risparmio effettivo: dai 13 euro agli oltre 200 per i ristoranti

Nel portare nel concreto gli effetti del risparmio del famigerato sconto in bolletta, sono venute fuori cifre diverse a seconda dei casi: dallo sconto di 13 euro per un piccolo studio a oltre 220 per un ristorante. Come funziona esattamente?

Tra i meandri del Decreto Rilancio è previsto un Bonus bollette elettriche che permetterà all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) di abbassare il peso delle utenze elettriche agendo sulle quote fisse.

Questo bonus ha efficacia per le piccole attività produttive e commerciali, colpite dall’emergenza Coronavirus. Nel dettaglio sono state tagliate alcune voci di spesa:

trasporto e gestione del contatore

oneri generali di sistema

Una misura positiva per tutti i piccoli imprenditori: in ogni caso, lo sconto sarà valido solo per 3 mesi: vale a dire i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Sconto in Bolletta, ecco quanto si potrà risparmiare

Il risparmio non ha nulla a che fare con i consumi di maggio, giugno e luglio: l’agevolazione sarà applicata infatti a monte e in modo automatico su voci fisse della bolletta, quindi chi ne ha il diritto non dovrà fare nulla per ottenere lo sconto.

Alcuni studi hanno fatto emergere a quanto ammonterebbe il risparmio diverso per i vari tipi di aziende ed esercizi commerciali. Nello specifico alcuni esempi:

Piccolo studio (3 KW): il taglio trimestrale in bolletta sarà pari a 13 euro;

Piccolo negozio o bar carrozzeria (4-6 kW): circa 61 euro per 3 mesi;

Bar con cucina, autofficina di piccole dimensioni (7-10 kW): il taglio in bolletta sarà pari a 125 euro per 3 mesi;

Caffetteria, laboratorio artigianale, falegnameria (11-16 kW): taglio di circa 205 euro per 3 mesi;

Ristorante, lavasecco, salumificio, attività retail di medie dimensioni (più di 16,5 kW): il risparmio in bolletta sarà di 215 euro per 3 mesi.

