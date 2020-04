Sconto Sky Sport e Sky Calcio di 15,20 euro: come attivarlo

Il coronavirus ha fermato tutto, anche lo sport. Il calcio è fermo, così anche le altre discipline, la ripresa subordinata all’andamento ancora imprevedibile della pandemia. Per questo Sky ha deciso di tendere una mano a tutti gli abbonati che avevano sottoscritto l’abbonamento per Calcio e Sport.

L’azienda ha infatti deciso di offrire uno sconto di 15 euro per gli abbonamenti Calcio e Sport. Un modo per far capire la vicinanza agli utenti in questo periodo complicato durante il quel lo sport è fermo e la programmazione va avanti con eventi storici ma comunque datati.

Come attivare lo sconto da 15 euro su Sky Calcio e Say Sport

Attraverso questo comunicato Sky ha reso nota la volontà di applicare uno sconto sugli abbonamenti Calcio e Sport: “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino”, scrive Sky. “Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.

Per chi avesse invece solamente uno dei pacchetti lo sconto sarebbe di 7,60 euro. Come fare quindi ad applicare lo sconto? È necessario andare su Sky fai da te, cliccare sulla sezione Sconto coronavirus e confermare la procedura. Vista la fisiologica affluenza di questi minuti potrebbe comparirvi un messaggio d’errore, in questo caso sarà necessario chiamare il numero 199 100 400.