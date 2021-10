Scontri green pass, la Questura: indagato un agente. Il funzionario ‘picchiatore’? Una fake”. La Schilirò: “Tensioni previste”

Come riportato in altri articoli relativi alle tensioni registrate sabato scorso nel corso della protesta contro il green pass a Roma, sia Carlo Freccero che Enrico Montesano, hanno riferito di diversi video in giro nei social, che avrebbero ripreso agenti – o uno in particolare – ripreso a picchiare più di un manifestante inerme, così come, in abiti civili, un altro ‘fomentare’ i manifestanti che hanno partecipato all’assalto alla sede della Cgil.

Ora dove si trovi esattamente la verità è al vaglio di molte persone, stampa compresa. Il rischio, tangibile, è che quanto accaduto finisca in confusione, ‘facendo sì’ che alla fine non ci si capisca più nulla, fino a scivolare nel dimenticatoio.

Scontri Roma, la Questura: “Il poliziotto sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria che valuterà”

Intanto dalla Questura di Roma nel pomeriggio è stato comunicato che “questa mattina si è spontaneamente presentato in Questura il poliziotto ripreso in un video mentre colpisce un manifestante; dello stesso agente sono circolate altre immagini mentre si trova tra i manifestanti a Piazzale Flaminio lo scorso sabato pomeriggio”. Dunque, prosegue la nota, ”Il poliziotto sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria che ne valuterà l’operato”.

Scontri Roma, la Questura: “Il dirigente additato dai social è estraneo ai fatti, denunciato l’autore del post”

Riguardo invece l’altro video girato sui social, e denunciato da più persone, in cui sarebbe addirittura emersa l’identità di un dirigente della Polizia di Stato, la Questura informa che l’agente “è invece risultato del tutto estraneo ai fatti. L’autore del post è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di diffamazione e calunnia”.

Il vicequestore Schilirò: “Avevo avvertito che avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune”

In tutto ciò pesa anche quanto denunciato dal vicequestore Sandra Schilirò, sospesa per aver esternato le su contrarietà al green pass dal palco di san Giovanni qualche settimana fa, la quale, ha affermato di non aver partecipato alla manifestazione no green pass di sabato. Roma in quanto: “avevo saputo che a quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune! Avevo raccomandato a tutti gli amici e colleghi di allontanarsi al primo segnale di provocazione e di stare molto in guardia, perché era probabile la presenza di gruppi, che nulla avevano a che vedere con lo spirito pacifico che animava la manifestazione”.

La Schilirò: “Dai filmati che ho visto si evince un riprovevole comportamento di alcuni poliziotti”

Inoltre, la vicequestore, premettendo che tale violenza “inammissibile da qualsiasi parte provenga”, ha anche aggiunto: “All’inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni poliziotti. Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione”.

Scontri Roma: se erano stati previsti con abbondante anticipo perché non stati prevenuti?

Insomma, se, come ha dichiarato la vicequestore, già da prima erano stati previsti specifici episodi di violenza (tanto è che per tali motivi lei stessa ha preferito non partecipare), perché non è stato fatto nulla per prevenirli ed arginarli?

Max