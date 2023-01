Scontri ultras, verso stop trasferte tifosi Roma e Napoli

(Adnkronos) –

Divieto di trasferta per le tifoserie di Napoli e Roma per le partite fuori casa in programma dal 21 gennaio al 28 febbraio prossimo. È l’indicazione del Comitato di analisi per le manifestazioni sportive, tenuto conto delle decisioni dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di ieri. A quanto apprende l’Adnkronos, la indicazioni proposte dal Casms sono al momento all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che deciderà nei prossimi giorni.