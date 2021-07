Scontro fra auto a Carbonia, muore una 16enne

Una sedicenne è morta e un’altra ragazzina è ricoverata in gravi condizioni per un incidente stradale accaduto intorno alle 4 di oggi in pieno centro a Carbonia, nel Sud Sardegna. L’auto sulla quale le due ragazze viaggiavano, guidata da un 18enne, si è scontrata frontalmente con una Focus, condotta da un uomo di 35 anni, e ha preso fuoco. Per la 16enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre ragazzi con lei sulla vettura, sono stati soccorsi dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco, riportando varie ustioni e traumi. Ancora da chiarire la dinamica del terribile scontro.