Scontro frontale sulla superstrada: una donna perde la vita. Ennesima tragedia, ennesimo incidente sulla superstrada: uno scontro frontale tra auto, è stato fatale per una donna. Non c’è stato nulla da fare, malgrado l’arrivo immediato dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri anche per una ricostruzione totale della dinamica.

Tragedia stradale nel territorio di Rieti: ha perso la vita una donna che era residente in provincia di Roma. L’incidente stradale a Stimigliano, nel reatino. Un frontale tra due auto avvenuto sulla “bretella” che collega Stimigliano scalo con il casello dell’autostrada A1 di Ponzano Romano.

Stando a una prima analisi e il racconto dei testimoni parrebbe che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia sul lato opposto scontrandosi con la vettura che procedeva nell’altro senso. Un impatto fatale per la donna, una 70enne residente a Ponzano Romano, morta sul colpo.

Sul posto sono arrivati rapidamente i carabinieri di Poggio Mirteto e di Stimigliano per i rilievi e gestire la viabilità, che ha causato disagi agli automobilisti. Sul luogo del sinistro anche l’ eliambulanza del 118 e il personale medico a terra e ai vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto.