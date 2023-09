(Adnkronos) – Drammatico incidente stradale nel vercellese. A Rossino, lungo la strada provinciale per cause ancora in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Sulla moto viaggiava un ragazzo di 17 anni che è deceduto mentre un’altra persona è stata portata, invece, in codice rosso all’ospedale di Novara. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi dell’incidente