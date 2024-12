LADISPOLI – Incidente stradale al Cerreto. Due auto si sono scontrate per cause in corso d’accertamento, sei persone sono rimaste ferite. Tre bambini sono stati trasferiti al Bambino Gesù, le loro madri all’Aurelia Hospital. Secondo le prime sommarie informazioni, nessuno verserebbe in gravi condizioni. Sul posto quattro ambulanze e i vigili urbani per i rilievi del caso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA