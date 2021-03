Scontro tra moto e auto: centauro in codice rosso all’ospedale. A Pavona di Albano un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera alle 19 in via Nettunense al km 5. Una moto di grossa cilindrata una Gs 1.000 guidata da un 62enne di Genzano che procedeva verso Roma si è scontrata contro una Lancia Y guidata da un 22enne sempre genzanese, che usciva dall’autolavaggio e si dirigeva in direzione Cecchina.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso i due conducenti, il centauro è apparso subito grave. Il ragazzo della macchina è rimasto solo leggermente contuso. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso dal 118 alla clinica Sant’ Anna di Pomezia e in nottata poi trasferito al San Camillo a Roma politraumatizzato e in prognosi riservata. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Cecchina. La strada è stata chiusa un paio di ore per permettere i rilievi stradali e la rimozione dei mezzi da parte del deposito giudiziario di Albano.