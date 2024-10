Scorbuto, ritorna la “malattia dei marinai” a causa della povertà

Lo scorbuto, storicamente noto come la “malattia dei marinai” a causa della carenza di vitamina C durante lunghe traversate senza alimenti freschi, sta riemergendo in alcune aree moderne. Un caso clinico recente descritto da medici australiani ha messo in luce un paziente di mezza età con gravi carenze nutrizionali, legate a problemi economici e una dieta inadeguata. Il paziente, che presentava sintomi come petecchie, anemia e dolore alle gambe, è stato diagnosticato con scorbuto dopo esami approfonditi. Con l’aumento del costo della vita e la conseguente diminuzione dell’accesso a cibi nutrienti, i medici avvertono che lo scorbuto potrebbe diventare più comune, soprattutto tra le persone con redditi bassi o che hanno subito interventi chirurgici come la chirurgia bariatrica.

Una delle cause principali del ritorno dello scorbuto è l’aumento del costo della vita, che rende sempre più difficile per le famiglie accedere a cibi nutrienti. Alimenti freschi come frutta e verdura, essenziali per l’apporto di vitamina C, diventano spesso meno accessibili in contesti di povertà crescente. Il caso del paziente australiano è emblematico di questa tendenza: la sua dieta povera, associata all’abbandono degli integratori prescritti, lo ha portato a sviluppare una condizione considerata “del passato”. Anche altri fattori di rischio, come la chirurgia bariatrica, possono aumentare la probabilità di sviluppare scorbuto, poiché questa operazione può ridurre la capacità di assorbire correttamente i nutrienti.

Il trattamento dello scorbuto è relativamente semplice e consiste nell’assunzione regolare di vitamina C. Nel caso del paziente australiano, la somministrazione di 1.000 mg di vitamina C al giorno ha rapidamente migliorato i suoi sintomi. Tuttavia, la malattia può essere facilmente confusa con altre condizioni mediche, come la vasculite, un’infiammazione dei vasi sanguigni che può causare sintomi simili. Se non trattato, lo scorbuto può portare a complicanze gravi, come emorragie fatali. Questo rende fondamentale una diagnosi precoce basata sulla valutazione delle abitudini alimentari e dei fattori di rischio del paziente.

