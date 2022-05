Scudetto Milan, Berlusconi e ‘chi non salta…’ – Video

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi protagonista nella festa per lo scudetto vinto dal Milan. L’ex presidente rossonero ha atteso la squadra al Duomo e ha dato spettacolo con i tifosi che hanno affollato la piazza. Al coro ‘chi non salta nerazzurro è’, Berlusconi ha risposto prontamente, come anche Adriano Galliani.

“Chi non salta nerazzurro è”

E il Nostro Presidente Silvio #berlusconi salta.

Un emozione così per me è troppo.

Grazie Pres…ancora una volta. pic.twitter.com/hRNtu74k2k — Milan memories (@MemoriesMilan) May 23, 2022