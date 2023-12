Scuola, al via il concorso per 30mila docenti

Il mondo dell’istruzione in Italia si prepara all’arrivo di nuovi insegnanti, con circa 30mila posti disponibili per coloro che supereranno i nuovi concorsi, pronti a prendere il via a breve. Questa iniziativa, delineata secondo le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un passo significativo per garantire risorse fresche e qualificate nelle scuole di tutto il paese.

I bandi dei concorsi prevedono la copertura di 9.641 posti nella Scuola primaria e dell’infanzia, mentre la Scuola secondaria di primo e secondo grado avrà a disposizione ben 20.575 posti. Il ministero è in attesa dell’autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14mila posti, il che dimostra l’impegno del governo nell’affrontare le sfide educative e garantire una presenza capillare degli insegnanti su tutto il territorio italiano.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato: “Questi nuovi bandi e le future assunzioni confermano il nostro convinto proposito, nel quadro degli impegni assunti in sede europea con il PNRR, di valorizzare il ruolo dei docenti, garantendone nuove competenze e la presenza anche nelle aree più disagiate del Paese.”

Ci sarà la possibilità, secondo le regole del periodo transitorio del PNRR, di ammettere ai concorsi per la Scuola secondaria anche i candidati che hanno svolto almeno 3 anni scolastici di servizio nelle istituzioni scolastiche statali nei 5 anni precedenti. Questo include almeno 1 anno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa, o che abbiano già conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA quale requisito del previgente ordinamento.