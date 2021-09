Scuola, Bianchi: “Il 13 settembre tutti i docenti al loro posto”

“Il 13 avremo tutti i docenti a loro posto. Quest’anno per la prima volta sarà realizzato”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo in Commissione Cultura alla Camera, presso la Nuova aula dei Gruppi parlamentari, sulle iniziative di sua competenza in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

Bianchi ha riferito che ad oggi risultano completate: 58.735 assunzioni in ruolo, di cui 14.194 sul sostegno e 113.544 incarichi annuali già assegnati, 59.813 dei quali sul sostegno su cui “adesso siamo in grado di dare risposte alle famiglie”, ha commentato.

Quindi il ministro dell’Istruzione ha rammentato che “lo scorso anno le assunzioni erano state 19.995 in totale di cui 1778 sul sostegno”. “Ricordo che l’anno scorso si giunse a fare le assunzioni in ruolo a novembre – ha rimarcato – Il risultato che ho portato è collettivo, di tutti, in uno sforzo straordinario di riporre la scuola al centro”.