Scuola, da oggi in vigore le nuove regole: cosa cambia

Da oggi, lunedì 7 febbraio, cambiano le regole della scuola ed entrano in vigore quelle decise mercoledì scorso, nell’ultimo Consiglio dei ministri. La novità più importante riguarda gli alunni vaccinati dalla scuola primaria in poi: chi è in possesso di Super Green pass, quindi vaccinato o guarito da poco, andrà sempre in classe. Tranne, ovviamente, nel caso in cui risulti positivo.

Vediamo nel dettaglio le novità: per la scuola dell’infanzia, dove i piccoli studenti non hanno né vaccino è mascherina, le regole sono diverse. Si resta in classe fino al quarto caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe. In quel caso, però, Docenti ed educatori saranno tenuti a utilizzare mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Se i casi di positività sono più di 5, tutta la classe va in Dad per 5 giorni.

Regola simile per la scuola primaria. Anche in questo caso si resta in classe fino a 4 positivi, ma in questo caso a indossare le mascherine Ffp2 saranno sia gli insegnanti che gli studenti. Qui inizia la distinzione tra studenti vaccinati e non. Al quinto positivo, infatti, la Dad – di 5 giorni – scatta solo per chi non è vaccinato. Chi invece lo è, o in alternativa è guarito dal Covid da poco, continua la didattica in presenza.

Ultimo scenario, per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Qui con un caso di positività in classe, tutti devono indossare la mascherina Ffp2. Dal secondo caso il poi scatta la Dad, sempre di 5 giorni, per chi non è vaccinato. Chi invece è in possesso del Super green pass – vaccino o guarigione dal Covid – continua in classe.