Scuola, dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per il personale Ata: cosa cambia

Mentre oggi il mondo della scuola scende in piazza per uno sciopero generale che vede coinvolte la quasi totalità delle sigle sindacali del settore, il mondo dell’istruzione è pronto ad affrontare un drastico cambiamento: dal 15 dicembre, infatti, il personale scolastico dovrà dotarsi di Super green pass per svolgere l’attività lavorativa.

Tradotto: tutti i dipendenti Ata dovranno essere vaccinati, almeno con il primo ciclo, quindi prima e seconda dose. E’ quanto deciso dal governo e puntualizzato da una circolare del ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di chiarire alcuni punti. La circolare in questione precisa che, come già risaputo, “requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati”.

E’ esente invece dall’obbligo vaccinale che risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale”.

L’obbligo vaccinale non scatta quindi per i lavoratori esterni, quindi per chi opera a supporto dell’inclusione scolastica, o per chi, a qualunque titolo, è impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ect. Per quanto riguarda i controlli la circolare precisa che “a verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell’obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento”.