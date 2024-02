Scuola di Formazione Capitolina – De Santis (CR): “Giunta Gualtieri chiude e compromette formazione dipendenti”

“La notizia, pessima, giunge come un fulmine a ciel sereno: la giunta Gualtieri ha deciso di chiudere per sempre la Scuola di Formazione Capitolina. Una scelta scellerata che danneggia fortemente tutti i dipendenti di Roma Capitale.

La Scuola – da noi istituita nel 2017 – fornisce gratuitamente formazione per l’aggiornamento professionale del personale dipendente e della dirigenza di Roma Capitale in un settore che, normalmente, viene gestito dai privati e costituisce spesso un gigantesco business.

Perché, dunque, la maggioranza ha voluto farlo morire così? Chi si occuperà adesso della formazione del personale di Roma Capitale? Sicuramente un privato. E, chiaramente, lo farà fornendo un servizio a pagamento che comporterà un esborso di denaro per le casse del Comune. Una scelta, fatti alla mano, inspiegabile, miope e poco lungimirante da parte della Giunta Gualtieri.

Come capogruppo della Lista Civica Raggi e come ex amministratore che ha fortemente voluto questa realtà rimango basito e molto dispiaciuto anche per chi, in questi anni, ha contribuito a far crescere questa struttura.

Sono sicuro che un Sindaco attento a queste tematiche come Gualtieri, sempre pronto a tendere la mano a chi promuove la cultura, ascolterà il nostro appello finalizzato a chiedere un ripensamento sulla vicenda. Lo ha fatto, del resto, con altre realtà come il Cinema America, il cui Cinema Troisi – casualmente – insiste nella stessa struttura in cui si trova oggi la Scuola di Formazione Capitolina.

Ovviamente le due cose non sono connesse. O, almeno, così sembrerebbe“.

Lo dichiara, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.

Max