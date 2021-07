Scuola, Figliuolo: “Convincere 215mila insegnanti a vaccinarsi”

Convincere docenti e personale scolastico a vaccinarsi il prima possibile, perché è l’unico modo per tornare a scuola in sicurezza. E’ l’appello lanciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all’hub vaccinale di Acea a Roma. “Sui 60-69 anni ne mancano ancora 1 milione e 400mila. Dobbiamo continuare cercando di facilitare questo tipo di attività, li andiamo a cercare anche nelle aree più remote. Sui 50-59 siamo un po’ indietro e questo è legato a una logica di politica vaccinale: abbiamo spinto molto sugli 80 e 70 anni e ora ci concentreremo sui 50enni”, ha affermato il commissario straordinario per l’emergenza Covid.

“Dobbiamo cercare di convincere quei 215mila insegnanti e speriamo di arrivare almeno a 180/190mila vaccinati. Questo – ha sottolineato – ci permetterà di arrivare in sicurezza all’apertura delle scuole. E con una buona copertura di oltre il 80% degli operatori scolastici ma anche di giovani dai 12 anni in su, avremo una buona sicurezza di ritornare a scuola in presenza e anche con scarse limitazioni”.

Figliuolo ha ribadito che “dobbiamo arrivare entro fine settembre ad avere l’80% della platea dei vaccinabili vaccinati”. “Chiedo anche ai media di fare uno sforzo di persuasione perché non vorrei che poi, al di là delle dosi, mancassero i cittadini da vaccinare”, continua il generale. “Per quanto riguarda le dosi – assicura – noi siamo in grado di continuare con questo ritmo delle 500mila e andremo avanti. Il nostro obiettivo è dare il massimo delle dosi nel momento del bisogno a ciascuna Regione. E, ovviamente, non fare mai magazzino. Per fare questo ci vuole un’ottima programmazione e un’ottima logistica. Sono confidente, anche se siamo al limite delle dosi riusciremo a coprire tutte le necessità”.

“Oggi siamo al 39,3% di immunizzati in tutta Italia”, ha detto. “Noi siamo ben organizzati – ha sottolineato il commissario straordinario per l’emergenza Covid – i numeri sono buoni, ma noi vogliamo sempre di più ed è questo il senso delle interlocuzioni che stiamo avendo a livello tecnico con tutte le Regioni, per rifare bene le agende e intervenire laddove in alcune Regioni fosse necessario”.

Quindi ha definito “i numeri del Lazio strepitosi”. “Considerate che oggi oltre il 92% degli over 80 è in sicurezza. Gli altri li andremo pure a cercare, però se li compariamo con i numeri internazionali avere il 92% degli over 80 vaccinati vuol dire avere messo in sicurezza quelli più anziani”, ha affermato. “Anche sugli over 70 – ha ricordato – siamo intorno all’80%. Si sta lavorando bene. Adesso dobbiamo continuare sugli over 50 e poi mettere in sicurezza i più giovani, che sono coloro che girano di più ma soprattutto per le varianti e per l’inizio dell’anno scolastico”.