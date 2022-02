Scuola, Galli: “Troppa confusione, comprendo il disagio degli studenti”

Altro giro, altra regola. Cambia il modo di vivere la scuola in tempo di pandemia. Da oggi, lunedì 7 febbraio, le regole su Dad, tamponi e rientro in classe cambiano ancora. E non manca chi, tra studenti e genitori, è rimasto confuso da questa girandola di regolamenti. Dalla parte degli studenti, in piazza venerdì in tutta Italia, anche Massimo Galli.

“Comprendo il disagio degli studenti. In linea generale sono d’accordo su fatto che a scuola le cose sono confuse sul fronte della gestione del Covid. E’ assolutamente comprensibile, quindi, che ci sia un atteggiamento almeno ‘infastidito’ da parte dei ragazzi”, ha detto all’Adnkronos l’ex direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano.

Ha aggiunto Galli: “Non conosco nel dettaglio le rivendicazioni degli studenti, ma la confusione sulla scuola è evidente. Ho una visione più restrittiva del Governo sulle regole a scuola. E sono convinto – ha sottolineato – che avremmo avuto meno guai se avessimo applicato prima indicazioni più decise”.

Cambiano oggi le regole sul Green pass, per il quale si discute in merito ad un eventuale estensione anche in estate: “Prolungare il sistema del Green pass vuol dire semplicemente prendere le debite precauzioni fino a che non potremo dichiarare finita la pandemia – spiega Galli. – Mi sembra ragionevole che questo strumento possa essere mantenuto fino a che non saremo in maggior sicurezza. Credo che si debba valutare prima cosa succederà in autunno”.