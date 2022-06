Scuola, il 15 settembre si torna dietro i banchi in tutti gli istituti del Lazio, fino all’8 giugno del 2023

Dunque è ufficiale: per quel che riguarda la scuola primaria, così come per la scuola secondaria di primo e secondo grado (parliamo complessivamente di 206 giorni di apprendimento), le lezioni inizieranno giovedì 15 settembre 202, per poi concludersi giovedì 8 giugno 2023.

Come sempre invece, in base al piano dell’offerta formativa, le scuole dell’infanzia potranno anticipare la data di apertura mentre, invece la chiusura è fissata a venerdì 30 giugno 2023.

Questo quanto comunicato oggi dalla Regione Lazio, che ha reso noto di aver approvato il calendario scolastico 2022-2023.

Scuola, l’assessore Di Berardino: “Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico forti dell’esperienza acquisita nell’emergenza Covid”

Come ha poi commentato in merito Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio: “La scuola riparte il 15 settembre con la consapevolezza del grande lavoro fatto in questo ultimo anno che ci ha consentito di garantire ai nostri studenti un livello di sicurezza elevato grazie all’impegno di tutti nella gestione dei contagi del Covid-19. Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia, forti dell’esperienza acquisita nell’emergenza della pandemia, augurandoci che questa influisca sempre meno sul regolare svolgimento delle lezioni”.

