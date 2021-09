Scuola, le regole per il ritorno: oggi la prima campanella

La prima campanella è suonata oggi. Più di 7 milioni di studenti per la prima volta quest’anno siederanno al banco. Rigorosamente in presenza, perché l’obiettivo è quello di rendere la dad una misura eccezionale, e non la normalità. Per riuscire nell’impresa il governo ha studiato una serie di misure ad hoc.

Tornano le regole fondamentali della scorso anno: distanziamento e mascherina obbligatoria. Anche se quest’ultimo punto è ancora da chiarire, perché il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi h spinge per permettere alle classe con tutti vaccinati di togliere la mascherina, ma la cabina di regia frena. Una decisione definita verrà presa nelle prossime settimane.

E’ già in vigore invece l’obbligo del Green pass per il personale scolastico. In sostanza che è vaccinato, ha contatto il virus negli ultimi mesi o si è sottoposto ad un tampone può entrare a scuola, gli altri attendono fuori fino a quando non saranno in regola. E se la motivazione per la mancanza di certificazione verde non è valida scatta l’assenza ingiustificata, alla quarta si viene sospesi dal ruolo.

E’ questo uno dei nodi più spinosi del rientro a scuola: il controllo del Green pass. Da ieri sera è attiva la piattaforma che permette ai presidi di monitorare in tempo zero i possessori della certificazione del personale scolastico. Un modo veloce per capire che è in regola. Oggi alcune scuole hanno deciso comunque di affiancare alla nuova app anche il tradizionale metodo di controllo fatto dei scanner. Così, dicono, non ci si sbaglia.