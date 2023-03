Scuola, Meleo-Cerisola (M5s): “Accelerare realizzazione plesso via Bonelli al Torrino”

“Nel quartiere di Torrino-Mezzocammino c’è bisogno di scuole. In quest’area a continuo sviluppo demografico l’amministrazione Raggi aveva infatti avviato l’iter per costruire un nuovo edificio scolastico in via Gianluigi Bonelli. Le procedure erano arrivate a uno stadio avanzato: nel 2019 fu approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica e stanziati più di 5 milioni di euro; nel 2020 fu appaltata la progettazione definitiva.

Con la nuova amministrazione questo percorso, purtroppo, sembra essersi interrotto. L’avanzamento dell’opera, previsto per il 2022, è stato rimandato al 2023. Per quanto il Sindaco abbia preso l’impegno di accelerare l’inizio dei lavori, a oggi non si hanno notizie.

Data la situazione, il mese scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione in Assemblea Capitolina per sollecitare una risposta sulle tempistiche di realizzazione della scuola di via Bonelli; risposta per la quale siamo ancora in attesa. A fronte del generale stato di criticità e sovraffollamento degli edifici scolastici, si tratta di un servizio alla cittadinanza che diventa ogni giorno più urgente“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina, e Marco Cerisola, capogruppo M5s in Municipio IX.

Max