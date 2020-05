Scuola, ministra Azzolina conferma: maturità 2020 in presenza e in sicurezza

Ci siamo, è ufficiale: nel merito della Scuola, la ministra Azzolina conferma che la maturità 2020 si terrà e sarà in presenza e in sicurezza.

Quanto alle bocciature si saranno “ma solo in casi circoscritti e all’unanimità”. Ecco cosa ha detto la ministra Azzolina.

“Chiedo anche ai professori nel colloquio di chiedere come gli studenti hanno vissuto la pandemia”, ha detto la ministra. Per poi aggiungere: “Tenere le scuole chiuse ci ha permesso di salvare vite umane”.

Queste in particolare le parole della ministra Azzolina. “Come governo abbiamo ritenuto opportuno fare l’esame di Stato in presenza, ma la decisione va vista a 360 gradi”, e poi il chiarimento ulteriore.

“Tenere chiuse le scuole è stata una sofferta scelta politica, ma non fatta al buio. Tenere le scuole chiuse ha permesso salvare vite umane e questo non ha prezzo”: in questi termini si è espressa la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina che ha presentato in conferenza stampa le tre ordinanze attese dal mondo della scuola, già circolate in bozza, discusse coi sindacati e passate al vaglio del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso pareri correttivi.