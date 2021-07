Scuola: non soltanto docenti e personale interno, ma anche gli studenti ‘rischiano’ l’obbligo vaccinale

Un’ipotesi per certi versi inquietante quella pronunciata oggi dal ministro della Salute il quale, parlando della possibilità di introdurre l’obbligo del vaccino nelle scuole ha affermato: “nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi a scuola in sicurezza e in presenza. L’obbligo del vaccino per il personale nelle scuole sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore”.

Speranza: “L’obiettivo è riportare tutti i ragazzi a scuola in sicurezza e in presenza”

Speranza ha poi testo a rimarcare che “La riapertura della scuola senza Dad, se possibile, è una priorità per il governo. Valuteremo in queste ore quali saranno le strade migliori. Dobbiamo lavorare perché con la buona campagna di vaccinazione, oggi abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, vogliamo tutelare la scuola. Nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi a scuola in sicurezza e in presenza”.

Speranza: “L’85% del personale scolastico ha avuto la prima dose, bisogna crescere”

Riguardo poi al fatto che, semmai dovessero prendere tale decisione, verrà tenuto in considerazione il numero di vaccinati in ciascuna regione, il ministro ha risposto che “Non abbiamo valutato un’ipotesi in questi termini anche se ci sono differenze tra regioni: in alcune il tasso è molto alto, in altre è più basso. Di solito le misure che facciamo sono nazionali. Ma non deve passare il messaggio che gli insegnanti e il personale scolastico non si sono vaccinati, il dato è molto alto, l’85% ha avuto almeno la prima dose. Ma noi vogliamo che questa percentuale cresca, per questo nelle prossime ore valuteremo qual sia lo strumento migliore”.

Scuola, a giorni una cabina di regia sui trasporti e l’obbligo vaccinale per i docenti

Al momento quel che è certo, è che a giorni a Palazzo Chigi avrà luogo una nuova cabina di regia dove, presente anche il ministro dell’Istruzione Bianchi, in vista della ripresa delle scuole, si parlerà in prima di trasporti e poi (finalmente), anche dell’obbligo vaccinale per i docenti e il personale scolastico.

Rusconi: “Tutti quelli che frequentano le scuole devono essere muniti di Green pass”

Dal canto suo il presidente dei presidi del Lazio, Mario Rusconi, intervenendo sul tema ha affermato che ”Tutti quelli che frequentano le scuole, dai fornitori ai bidelli, dagli insegnanti ai genitori degli studenti, devono essere muniti di Green pass: se vuoi entrare o sei vaccinato o fai un tampone. E’ indispensabile dimostrare che non si è portatori del virus. Non possiamo mettere a rischio i ragazzi o i professori”.

Rusconi: “Gli insegnanti No Vax ripassassero le nozioni scientifiche”

Poi, riferendosi al Lazio, Rusconi ha aggiunto che ”In Regione la percentuale di No Vax è minima, saranno poche centinaia. Non vaccinarsi è un esempio diseducativo nei confronti dei giovani che devono avere fiducia nella scienza e nelle istituzioni. Gli insegnanti No Vax ripassassero le nozioni scientifiche. Dall’anno scorso è stata anche reintrodotta l’educazione civica: andare contro il vaccino vuol dire andare contro un pilastro del vivere in comunità“.

Figliuolo: “La comunità scientifica dice che i vaccini sono sicuri per la popolazione dai 12 anni in su”

Dal canto suo il Commissario per l’emergenza, ha tagliato corto affermando che ”La comunità scientifica dice che i vaccini sono sicuri per la popolazione dai 12 anni in su. Dobbiamo riaprire le scuole, è un imperativo categorico. La scuola in presenza fa bene allo sviluppo sociale dei bambini. Su circa 54,2 milioni di popolazione complessiva, siamo al 56% di vaccinati – ha poi aggiunto Figliuolo – Questo è un buon risultato. Ad agosto manterremo la media, con l’obiettivo di arrivare all’80% a fine settembre. Bisogna proseguire in maniera selettiva. Adesso siamo concentrati sui bambini che devono andare a scuola, ma continuiamo a non mollare la presa sugli over 60, poiché a livello nazionale ne mancano circa 2,2 milioni”.

Ecco Generale: prima ‘recuperate’ quei circa 2,5 milioni di over 60 ad oggi non vaccinati, poi completate i vaccini su docente e personale scolastico. I ‘ragazzini’ per il momento teniamoli fuori da questo incubo. Grazie…

