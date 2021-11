Scuola: sciopero venerdì 12 su tutto il territorio nazionale. La protesta  interesserà tutto il personale docente ed ATA

Già da ieri sono arrivate le mail ai genitori dei vari plessi scolastici, dove vengono avvisati che venerdì prossimo, 12 novembre, andrà in scena lo sciopero nazionale del comparto Istruzione e Ricerca Settore Scuola (relativa sia al personale docente che ATA), indetto dall‘O.S. SAESE.

Così come viene spiegato ai genitori nella mail

“In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell‘Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue…”

Data, durata dello sciopero e del personale interessato

“Lo sciopero si svolgerà il giorno 12 novembre 2021 per l‘intera giornata ed interesserà tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell’Istituto“.

Ecco le motivazioni della mobilitazione

“Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: ‘Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene ed educazione alimentare’”

Sulla rappresentatività a livello nazionale…

“La rappresentatività a livello nazionale dell‘organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall‘ARAN per il triennio : https://www.aranagenzia.it/rappresentativita–sindacale–loader/rappresentativita/triennio 2019–2021 provvisorio.html “

Ovviamente, ne consegue che per tali motivi non potrà essere assicurata nelle classi la presenza dei professori.

In relazione alle p restazioni indispensabili da garantire…

“Ai sensi dell‘art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all‘azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull‘adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Pertanto, la mattina dello sciopero, si invitano i genitori degli alunni della scuola Primaria a non lasciare i propri figli all‘ingresso, senza essersi prima accertati dell‘apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate riorganizzazione del servizio. Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria si ricorda che la mattina dello sciopero l‘ingresso nell‘edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti. La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), si invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 2021 la propria eventuale adesione all‘Amministrazione. Si prega pertanto di comunicare alle famiglie degli alunni che in tale data non si assicura il normale svolgimento delle lezioni”.

Max