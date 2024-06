Scuole – Ciani (Demos): “La lotta alla dispersione scolastica è il motore d’uguaglianza, l’inclusione è una delle fondamenta della nostra società”

“Ieri ho partecipato alla presentazione del libro e del programma ‘W la scuola’, un progetto di Sant’Egidio contro la dispersione scolastica” afferma il deputato e capogruppo capitolino di Demos Paolo Ciani. “Insieme alla collega Fermariello, presidente della commissione Scuola, abbiamo organizzato un momento di confronto serio e costruttivo su un tema che ritengo determinante. Sono stato felice di averlo potuto vivere in Aula Giulio Cesare, luogo molto significativo per la nostra città, ma direi per la civiltà occidentale, perché è un luogo particolarmente importante per la democrazia e la civiltà occidentale.

Credo che il tema della dispersione scolastica sia un grande tema di giustizia, di lotta alle diseguaglianze e di realizzazione della costituzione italiana, che negli articoli 3 e 34 sancisce il diritto all’uguaglianza e alla scuola per tutti. Abbiamo sfide importanti nella lotta contro le attuali diseguaglianze territoriali (il cinquanta per cento delle scuole del sud non ha una palestra, moltissime non hanno il tempo pieno) ma anche sociali, come è emerso durante la pandemia con una didattica a distanza che ha mostrato il gap di digitalizzazione con troppe famiglie senza mezzi informatici e linee adeguate.

C’è un tema anche legato all’autonomia scolastica e alla libertà delle scuole di accettare l’iscrizione dei bambini a prescindere dalla realtà territoriale, all’interruzione del confronto tra le banche dati delle istituzioni per cui un bambino che non si è mai iscritto a scuola non viene cercato. Di fronte a questo ci sono possibili approcci, da quello punitivo a quello educativo sociale, che è quello che abbiamo scelto, perché siamo convinti che l’inclusione scolastica è uno dei grandi motori di uguaglianza per la nostra società” conclude Ciani.

Max