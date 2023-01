Scuole di Roma al gelo, “Genitori costretti a riprendersi i propri figli”, denuncia Santori

“La Lega lancia l’allarme e chiede al Campidoglio di attivare immediatamente i controlli e le riparazioni per mettere in moto le caldaie, guaste in molte case e scuole di proprietà comunale.

Nell’istituto comprensivo Guglielmo Pallavicini, al Torrino, i termosifoni sono gelati, i genitori sono stati raggiunti da un messaggio che li invita ad andare a riprendere i bambini il prima possibile.

Lo stesso problema è segnalato nelle case popolari di piazza Certaldo, a Magliana, dove le famiglie con anziani, malati e disabili, lottano contro il disservizio da giorni senza un intervento, e i figli sono andati a prendere i propri genitori per non farli morire al freddo. Ma sono moltissime le segnalazioni che si susseguono quasi da ogni quartiere della città senza che il problema venga risolto.

Siamo di fronte ad assurdi rimpalli di responsabilità tra il dipartimento capitolino competente, ‘Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana’, e la società che dovrebbe fare la manutenzione degli impianti. Questa situazione deve essere risolta immediatamente.

Chiediamo subito la convocazione delle commissioni consiliari preposte per mettere fine a un disastro che mette a repentaglio la salute di migliaia di cittadini e che si ripete ogni volta che arriva il freddo in città. Il sindaco Gualtieri tra un sonetto e l’altro cerchi di comprendere i problemi dei romani”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, che ha raccolto le proteste per gli impianti di riscaldamento guasti negli appartamenti e nelle scuole di Roma Capitale in alcune zone della città.

Max