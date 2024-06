Scuole Roma – Pronto il protocollo per la sicurezza negli istituti, la Pratelli: “Gli allarmi sono collegati direttamente al 112”

In seguito alla delibera approvata in Giunta capitolina lo scorso 11 aprile, a breve sarà firmato e reso operativo il Protocollo siglato da Roma Capitale, Prefettura Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la Sicurezza nelle Scuole. L’obiettivo è quello di aumentare gli standard di sicurezza e ottimizzare i tempi di intervento. Con l’entrata in vigore del Protocollo l’allarme avvertirà direttamente il NUE 112.

Già decine di scuole di Roma Capitale hanno un sistema compatibile con i nuovi allarmi e tutte le altre, già dotate di un sistema di sicurezza, saranno rese compatibili con l’allarme direttamente collegato al Numero Unico per le Emergenze 112.

“In seguito ai numerosi atti vandalici registrati all’interno degli istituti, Roma Capitale, Prefettura, Regione Lazio, e USR mettono in campo uno strumento operativo per meglio tutelare le strutture e la comunità scolastica nel suo insieme. È una iniziativa importante perché con l’entrata in vigore di questo Protocollo gli interventi delle Forze dell’Ordine in caso di intrusione ed effrazione saranno molto più tempestivi, grazie a un allarme direttamente legato al Numero Unico di Emergenza 112”, ha dichiarato l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

