Se a Pacifico ‘bastasse il Cielo’…

“Risorgimarche è la manifestazione che Neri si è inventato assieme ad amici e compagni di valore per ripopolare turisticamente le zone delle Marche ferite dal terremoto. I luoghi sono bellissimi, montagne e valli incontaminate. Ci si arriva a piedi, necessarie bottiglie d’acqua, creme solari e cappelli. I concerti sono pomeridiani, non ci sono palcoscenici e distanze tra artista e pubblico. Benvenuti bermuda, canottiere, bambini, capi colorati e poco sobri. È una vacanza, musica e piedi nudi sul prato, affettuose prese in giro e canzoni a richiesta. Neri sarà l’ospite. Una volta avrei cercato di capire cosa avrebbe fatto, come controllarlo. Ma l’esperienza mi ha insegnato ad abbandonarmi al flusso della corrente, lo scopriremo tutti lì”.

Presentando per l’occasione dal vivo i suoi grandi successi, ed i brani estratti dal suo ultimo e sesto album di inediti (‘Bastasse il Cielo‘), cd entrato a far parte della cinquina finale delle Targhe Tenco 2019 nella categoria ‘Miglior album in assoluto’ – ed attualmente disponibile nei negozi, in digitale e su tutte le piattaforme streaming – Pacifico ha tenuto ad annunciare che domenica prossima alle 16.30 sarà in concerto per RisorgiMarche a Monte Fraitunno (Montemonaco AP) e che, insieme a lui, ci sarà anche l’attore Neri Marcorè.

Pacifico, il mio cd è un cerchio di fatti

Prodotto da Alberto Fabris, ‘Bastasse il Cielo’ è un album composto da 10 brani, pensato, scritto e realizzato a Parigi. Un disco attento alle parole e ricco di suoni provenienti da ogni parte del mondo, grazie alle svariate collaborazioni con moltissimi musicisti di diversa nazionalità, definito dalla critica “un poetico caleidoscopio di suoni e atmosfere”.

La tracklist dell’album (inciso per l’etichetta Ponderosa Music Records/distribuzione Artist First) è composto da “Bastasse il cielo”, “Sarà come abbracciarsi”, “Canzone fragile”, “A casa”, “Semplicemente”, “Il destino di tutti”, “Electropo”, “Molecole”, “Salto all’indietro”, “Quello che so dell’amore”.

Intanto è online il video del brano ‘Salto all’indietro‘, penultima traccia dell’album, che Pacifico spiega: “In realtà è un salto avanti e indietro, un giro in cerchio: Belfagor, la caduta del Muro, la Renault 4 e Moro, Cruijff, le Torri Gemelle, lo sbarco sulla Luna, sono alcune delle stazioni sul percorso, quelle davanti non le conosco. È un breve resoconto del filo tirato da quando sono caduto dal cielo alla terra, da quel giorno davanti al Duomo di Milano, io in braccio a mio padre nella foto”.

Come dicevamo, l’artista è attualmente in torunèe in giro per il Paese (con il tour organizzato e prodotto da Ponderosa Music&Art), queste le prossime date dove poterlo ascoltare: Dopo l’annunciato concerto del 21 luglio a Monte Fraitunno (AP), per RisorgiMarche (insieme a Neri Marcorè), l’artista proseguirà i suoi concerti il 26 luglio – Vignola (MO) – ETRA Festival (lettura del testo “Io e la mia famiglia di Barbari”); 27 Luglio – Palmanova (UD) – Musica e Parole; 30 Luglio – Roma – ‘Na Cosetta Estiva; 30 Agosto – Todi (PG) – Todi Festival; 1 Settembre – Brugnato (SP) – Racconti d’Autore; 8 Settembre – S.Stefano Belbo (CN) – Pavese Festival; 26 settembre – Villacidro (VS) – Premio Dessì (lettura del testo “Io e la mia famiglia di Barbari”)

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, Pacifico ha all’attivo 6 dischi (Pacifico, Musica Leggera, Dal giardino tropicale, Dentro ogni casa, Una voce non basta, Bastasse il cielo), ha vinto il Premio Tenco per l’opera prima e numerosi altri riconoscimenti, ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di interprete nel 2004, vincendo il premio per la miglior musica, e ha duettato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte, Ana Moura). Nell’aprile 2015 ha scritto e interpretato con Samuele Bersani il brano “Le storie che non conosci”, con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno. L’artista ha inoltre scritto per il cinema (da Gabriele Muccino a Roberta Torre), e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale “Boxe a Milano”. Ha pubblicato per Baldini e Castoldi, il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre dormivi”. Come autore collabora con i più importanti artisti italiani. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha scritto per Andrea Bocelli, per Gianni Morandi, per Adriano Celentano, per Malika Ayane, per Eros Ramazzotti, per Zucchero, per Giorgia, per Antonello Venditti e molti altri.

Pacifico ha partecipato al 68° Festival di Sanremo in duetto con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”, di cui è anche autore del testo. Oltre che come artista in gara, Pacifico ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 anche in qualità di autore con il brano “Il segreto del tempo” (scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e il brano “Il coraggio di ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo).

Max