“Se si è vaccinati, le vacanze si possono fare e si può condurre una vita normale”, assicura Ricciardi

“Il vaccino protegge contro la malattia grave, contro l’ospedalizzazione, contro l’ingresso in terapia intensiva, e rappresenta lo strumento principale per avere una vita normale”, ha tenuto a rimarcare il direttore scientifico di Ics Maugeri (e consigliere scientifico del ministro della Salute), Walter Ricciardi, prendendo parte alla ‘Giornata del ricercatore’, organizzata da Ics Maugeri Spa Società Benefit, con il patrocinio della Fondazione Salvatore Maugeri.

Ricciardi: “Le vacanze si possono fare e si può condurre una vita normale se si è vaccinati”

Riferendosi nello specifico a quanti completamente vaccinati, e in queste settimane in ferie, Ricciardi ha affermato che “Questo mese va vissuto con razionalità ed equilibrio. Le vacanze si possono fare e si può condurre una vita normale se si è vaccinati”. Quindi, riferendosi ra le righe a quanti in possesso del Green-pass, il medico ha aggiunto che “bisogna cercare di organizzare la società in maniera razionale ovvero permettere di frequentare tutti i luoghi pubblici dove ci si assembra ai soggetti immuni, quindi protetti dalla vaccinazione, o che hanno avuto il Covid o negativi“.

Ricciardi: “Anche da vaccinati bisogna avere qualche cautela per non contagiare i non protetti”

Tuttavia, ha rimarcato ancora Ricciardi, “non va abbassata la guardia: certo, anche da vaccinati bisogna avere qualche cautela, perché questa variante Delta non dà problemi gravi ma può infettare i soggetti vaccinati. Anche loro devono comportarsi responsabilmente perché possono trasmettere l’infezione ai soggetti non vaccinati“.

